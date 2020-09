Un año después del accidente del kamikaze de la M50

Son las seis de la mañana, suena el despertador y Víctor se despierta para ir a trabajar. Lleva poco tiempo, unos tres días en un supermercado trabajando de carnicero. Este trabajo le viene bien para compaginarlo con el grado superior de animación deportiva que está estudiando. Antes de arrancar el coche y dirigirse a la M-50, no ve el whatsapp que le acababa de mandar su madre: “Que se te dé bien el día”.Ya de camino, en el kilómetro 25 a la altura de Coslada, ocurre algo inesperado. Un Golf morado que va a toda velocidad le embiste. Al otro lado del volante de ese Golf está Kevin Cui, un hombre de 35 años. Víctor, muere al instante atrapado en el vehículo. Ha pasado ya un año de esa madrugada fatídica, en la que un kamikaze acabó con la vida del joven Víctor López. Solo tenía 20 años. La familia sigue rota de dolor. “Ha sido un año muy duro y estas fechas lo son todavía más. A la familia lo que nos gustaría es que su asesino cumpliese la pena íntegra. En realidad, para nosotros ninguna condena sería justa ya que nada le va a devolver la vida a Víctor.” Nos lo ha contado su tía Jose. Y precisamente por esto no ha dejado de luchar la familia. “Si le condenan a 20 años y sale a los ocho, ¿qué mensaje estamos dando a la sociedad? Que matar utilizando un coche como arma sale muy barato. Realmente las penas que hay en España por este tipo de delitos son ridículas.” De hecho, hace relativamente poco mandaron una carta al Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insistiendole para que esto cambie. Pero no han recibido ninguna respuesta. De momento, Kevin, el kamikaze continúa en prisión preventiva. La Fiscalía pide para el 20 años de prisión.