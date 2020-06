Álvarez del Manzano, tras ser atracado: “Corro más que la atracadora”

José María Álvarez del Manzanoha resultado herido leve este martes cuando ha sido atracado en una calle madrileña por una mujer.

Álvarez del Manzano ha contado en COPE cómo ha sucedido todo: “una señora me ha preguntado por la dirección de una iglesia, y cuando le he dicho cómo ir me lo ha agradecido mucho dándome las manos. En ese momento, he pensado que me iba a robar el reloj, y así ha sido, porque ha salido corriendo. Yo he salido corriendo tras ella y la he tirado al suelo”.

El exalcalde asegura que se trata de una atracadora profesional que esta vez se ha quedado “sin botín” ya que el reloj ha sido recuperado en el lugar de los hechos por unos operarios de recogida de basura que pasaban por la zona y en tono jocoso ha dicho “corro yo más que ella”.

Álvarez del Manzano, de 82 años, iba por la calle de Torrebeleña del distrito madrileño de Fuencarral, a la altura de la calle de Navaluenga.

La Policía está investigando si la mujer estaba acompañada por otras personas.

Hasta el lugar de los hechos se ha presentado el Samur que ha atendido al exalcalde madrileño de una pequeña herida en la mano, dándole de alta en el lugar.

Álvarez del Manzano se encontraba bien y ha restado importancia al golpe que ha recibido, según fuentes de la investigación.