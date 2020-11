Almeida asegura que Sánchez no le preguntó por los madrileños durante su visita al Hospital de La Paz

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le preguntó ni por Madrid ni por los madrileños cuando coincidieron el viernes pasado durante la visita al madrileños Hospital de La Paz.

Así lo ha dado a conocer este lunes durante la presentación del nuevo bulevar de Joaquín Costa, desde el centro cultural Nicolás Salmerón, donde ha calificado de "fortuito" el encuentro ya que el regidor no fue invitado.

El también portavoz nacional del PP tildó entonces de "extraño" que "se aproveche que no está la presidenta y no se invite al alcalde" para que Pedro Sánchez visite este centro hospitalario. "Algún malpensado pensará cómo es posible visitar un hospital sin presidenta y alcalde. Preferimos ser corteses y no malpensados", añadió.

"Fue un encuentro fortuito y ocasional, me hubiera gustado que me hubieran invitado para poder explicarle qué es lo que ha pasado en Madrid, cuál es el estado en el que nos encontramos; es importante que el presidente tenga información sobre cuál es la situación de Madrid", ha expresado a continuación.

Considera Almeida que el presidente del Gobierno "debería hacer un mayor esfuerzo de empatía con los madrileños, no con el alcalde, no con el Ayuntamiento, sí con los madrileños".