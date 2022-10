Alegría contenida entre los vecinos de Carabanchel por la reubicación del cantón: "Queremos documentos"

Llevan semanas de movilización contra el cantón de limpieza que el ayuntamiento quiere instalarles en el barrio y, finalmente, parece que al igual que sucedió en Cuatro Vientos, 'quien la sigue, la consigue'.

El consistorio de la capital ha anunciado que paraliza la obra y busca una ubicación alternativa para ese cantón donde se guarda la maquinaria de limpieza de las calles o los vestuarios del personal, y que iba a instalarse en una parcela de la calle de Los Morales, en el PAU de Carabanchel.

Aun así, alegría contenida entre los vecinos. Alegría por la decision de paralizar y reubicar el cantón que iba a ubicarse a solo 16 metros de las viviendas. De este modo, dicen adiós a "ruidos y olores" que se iban a producir. Contenida porque no se fían.

Desde la plataforma vecinal aseguran que el ayuntamiento no les ha comunicado oficialmente nada y que se han enterado a través de los medios de comunicación. Piden documentos firmados y no palabras. "Las palabras son palabras. Lo que prevalecen son los cumentos, asi que no me puedo fiar", explica Antonio Gordón, portavoz de la asociación. "¿Qué ocurre si no encuentran otra zona para reubicarlo?", se pregunta.

Su principal temor es que esta 'paralización' sea una cortina de humo y que cuando bajen la guardia y se desactive la presion social, el ayuntamiento retome la operación. "Igual en unos meses o en un año, nos dicen que está presupuestado, que no encuentran otra zona y que lo tienen que hacer. Pues no", asegura Gordón.



De momento, los vecinos van a seguir con su agenda de protestas. Este jueves, acudirán al pleno del distrito de Carabanchel. Además, van a seguir con la recogida de firmas. Ya acumulan 10.000. Y mientras no haya un compromiso por escrito, seguirán cada domingo concentrándose en el barrio.