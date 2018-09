Manuela Carmena sobre su plataforma "participataria"

Tiempo de lectura: 1



Durante la presentación de la programación de otoño del espacio cultural Conde Duque, Carmena ha dicho que "por supuesto" que habrá primarias. "Y más que primarias, va a haber participatarias", ha puntualizado la regidora, acuñando un nuevo término.

La alcaldesa, que confirmaba su intención de presentarse a la reelección este lunes, ha subrayado que aún no es "candidata de nada" y que hablará de todos esos aspectos cuando "vengan las elecciones"

"No estamos en periodo electoral, no soy candidata de nada, soy la alcaldesa", ha manifestado Carmena, que ha repetido que no será ella quien dirija el proceso para la creación de esa plataforma participativa sino que “surgirá de Madrid”, de la gente, “como forma de expresión democrática”.

"Paciencia, queda mucho tiempo", ha pedido la regidora, que el lunes confirmó que se presentará a la reelección con una plataforma distinta a Ahora Madrid abierta a todos, también a personas vinculadas al PSOE, un espacio con el que -dijo- le gustaría concluir el proyecto iniciado en 2015.