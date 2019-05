Una dudosa decisión política

La decisión del Gobierno español de retirar la fragata “Méndez Nuñez” de la flota norteamericana que se acercaba al Golfo Pérsico, es consecuencia directa de la tensión en la zona tras los sabotajes sufridos por varios petroleros saudíes. Sobre esos sabotajes no se sabe nada oficialmente, aunque la larga guerra en la vecina península de Yemen haga recaer las sospechas sobre Irán, el enemigo secular de Arabia Saudita, la gran aliada de Estados Unidos en la región. Es decir, estamos en un escenario de suposiciones al que se añade la presión estadounidense sobre el régimen de Teherán a propósito de los acuerdos nucleares denunciados por Donald Trump. Todo esto sugiere una previsible escalada de tensiones.

Cabe preguntarse hasta qué punto el Gobierno español se ha pasado de prudencia al retirar su fragata, aunque le asiste la razón de que se ha producido un cambio en la misión de la flota. El antecedente de la retirada de las tropas españolas de Irak ordenada por Rodríguez Zapatero no juega precisamente a favor de un Sánchez que tiene como socio a un grupo político de extrema izquierda que se jacta de su amistad con Irán y Venezuela. Esta decisión tiene también su clave electoral, porque Sánchez no quiere ofrecer bazas a Podemos en un tema tan sensible para el electorado de izquierda. No se trata de una decisión “técnica” como pretende la ministra de Defensa, sino de una opción política en plena campaña electoral, con el añadido de que pone en riesgo los contratos de construcción de fragatas como la “Méndez Nuñez” destinadas, precisamente, a Estados Unidos.