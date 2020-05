Trabajo necesario

Este primero de mayo ha sido extraño. Los sindicatos mayoritarios no celebraron ayer las tradicionales manifestaciones, pero en sus ruedas de prensa virtuales resaltaron la necesidad de evitar que la tasa de paro llegue al 19 por ciento, como ha anunciado el Gobierno, reclamaron inversión pública y regulación del teletrabajo. Son reivindicaciones justas. Pero el discurso de los sindicatos mayoritarios, que se había quedado algo obsoleto antes de que estallara la crisis del coronavirus, ahora suena propio de un mundo desaparecido. Nadie discute que se recurra a grandes cantidades de inversión pública. Pero sí está fuera de lugar que la solución sea un plan de nacionalizaciones.

España tenía, antes de que estallara esta crisis, un serio problema en su mercado de su trabajo. La dualidad que penalizaba a los jóvenes, la falta de flexibilidad, los problemas del sistema educativo o de las políticas activas de empleo nos llevaban a tener una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea. Es una situación insostenible a medio plazo. No solo por razones económicas, también por el valor de realización personal que tiene el trabajo. Eso no significa que no tenga que existir una Renta Mínima, al menos temporalmente. Pero es urgente crear empleo superando una compresión de las relaciones laborales basada en el conflicto. Una crisis como está, en un mundo en transición hacia lo digital, requiere flexibilidad e innovación. No podemos conformarnos con un país en el que haya una minoría muy amplia que no trabaja.