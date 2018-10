El tenebroso asesinato del periodista saudí Khashoggi

La comunidad internacional está pendiente de las revelaciones que hoy hará el Presidente turco Erdogan sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khasogui, en el consultado de su país en Estambul. Ya no hay duda sobre la trágica muerte de este periodista que vivía desde hace años en el exilio en Estados Unidos, donde había llegado a ser colaborador del Washington Post, como defensor de la democratización del feudal reino saudita. El heredero del trono saudí, el supuestamente reformista Mohamed Ben Salman, ya ha admitido que el crimen ha sido un “grave error”. Lo que aún se desconoce es cómo llegó a ser asesinado, quien ordenó su muerte y cuáles fueron las circunstancias, ya que su cuerpo no ha sido aún encontrado, veinte días después de su desaparición.

Lo que se espera es saber qué medidas adoptará Erdogan contra su poderoso vecino islámico, cuando es bien notorio que él mismo no se distingue precisamente por su tolerancia con los periodistas disidentes y con la propia libertad de expresión. En todo caso, el execrable asesinato de Khasogui ha provocado una crisis internacional dada la repugnancia que el crimen ha suscitado y las importantes relaciones comerciales que el régimen saudí mantiene con los países occidentales. En todo caso, los supuestos planes reformistas y modernizadores no tendrán una mínima credibilidad mientras Arabia Saudí no abra las puertas a la libertad de expresión y a la libertad religiosa.