Taiwán: ¿quien juega con fuego?

Es muy poco probable que la subida de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y China, a causa de la visita a Taiwán de la presidente de la Cámara de Representantes norteamericana, Nancy Pelosi, vaya a desencadenar un conflicto mayor. Pero antecedentes como éste no dejan de provocar chispazos que, en algún momento, pueden prender un fuego indeseado. El hecho sustancial es que, en el marco de unas malas relaciones bilaterales, con guerras comerciales y el Covid-19 como fondo, Estados Unidos pretende reforzar su presencia en el sudeste asiático y reafirmar su compromiso de apoyar a Taiwán frente a una presunta invasión de la China continental. Washington no ha reconocido formalmente la independencia de esta bella isla, antaño conocida como Formosa pero no ha dejado de apoyarla desde que se convirtió en refugio de los nacionalistas chinos que perdieron la guerra civil ante los comunistas liderados por Mao Tse Tung, hace más de 70 años.

Con el tiempo, Taiwán se ha convertido en una floreciente democracia, poblada por 23 millones de habitantes, y en un molesto símbolo de libertad frente a la opresión de la dictadura china. Pero la Casa Blanca ha tenido el cuidado de preservar sus relaciones con los dirigentes comunistas sin dejar de la mano a los taiwanenses. De hecho, unos días antes de que la señora Pelosi emprendiera su viaje a Extremo Oriente y se filtrara que podría visitar Taiwán, los presidentes Biden y Xi Pîng mantuvieron una conversación telefónica en el que éste último advirtió a su homólogo que no "jugase con fuego", en la medida que la visita ponía en tela de juicio la soberanía de China sobre la isla. Pero con sus amenazas, Ping, a su vez, se ha metido de lleno en ese juego peligroso, acasos porque, con su exhibición de fuerza, pretende ser elegido presidente por tercera vez el próximo otoño. De todas formas, con el telón de fondo de la guerra en Ucrania, la tensión suscitada tendrá unas consecuencias indeseables a corto y medio plazo.