Un servicio a todos que nace de la fe

No siempre parece fácil hacerse una idea adecuada de cuál es el servicio que presta la Iglesia a la sociedad en España. Por eso es especialmente significativo el ejercicio de trasparencia que cada año supone la presentación de la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica. Una Memoria que da cuenta no sólo del destino de los fondos procedentes de la Asignación Tributaria, sino que ofrece una radiografía de lo que es y de lo que hace la Iglesia en este momento de la historia. La Memoria referida al año 2020 está condicionada por la pandemia del Covid que paralizó la actividad pública y que incluso ha modificado nuestra forma de vida en no pocos aspectos.

Las cifras son elocuentes. Más de cuatro millones de personas fueron atendidas ese año en los nueve mil centros asistenciales y sanitarios de la Iglesia. Dos millones trescientas mil personas se beneficiaron de las ayudas económicas canalizadas por la Iglesia. Los sacerdotes, religiosos y seglares dedicaron en ese año más de cuarenta y un millones de horas a la actividad pastoral. La actividad educativa de la Iglesia, a través de la red de centros católicos concertados, supone un ahorro de tres mil ochocientos millones de euros al Estado. Son números que reflejan el influjo social de una Iglesia que, frente a lo que se suele pensar, no es un poder sino un servicio que nace de la fe en Jesús resucitado, vivida por una comunidad llena de heridas, como es la Iglesia, cuya presencia hace que nuestros pueblos y ciudades sean lugares más humanos y luminosos.