La maltesa Roberta Metsola ha sido reelegida presidenta del Parlamento Europeo. Es la tercera mujer que preside esta institución, después de las francesas Simone Veil y Nicole Fontaine. Ayer, 16 de julio, Metsola obtuvo el mayor número de votos que ningún otro presidente de esta institución ha obtenido a lo largo de su historia. 562 diputados, de un total de 720, diputados, apoyaron a esta diputada del PPE. Más allá de los acuerdos entre populares, socialistas y liberales, Metsola ha obtenido el apoyo de diputados de todos los grupos. Y esta es una muy buena noticia para la institución y, por supuesto, es un reconocimiento a la labor institucional de la política maltesa.

Roberta Metsola ha cosechado un apoyo transversal sin ocultar jamás cuáles son sus convicciones políticas. Y su oposición al aborto no es una cuestión baladí en un mundo en el que esta cuestión se ha convertido en un dogma. Fiel a la tradición humanista a la que pertenece, ha iniciado este segundo mandato llamando a la moderación frente a los extremos, a la polarización y a la confrontación. Se ha ratificado en su apoyo a Ucrania y ha defendido la búsqueda de un marco europeo de seguridad y defensa. Se trata de una europeísta convencida, en la línea de su predecesor, el italiano David Sassoli. Metsola es una demócrata de raíz, consciente de que la memoria de Europa debe ser debidamente transmitida a los jóvenes. De no hacerse así, y de no superar la lógica del rechazo y la confrontación, aumentará la desafección hacia el proyecto europeo y con ello la pérdida de confianza y de aprecio por la tradición democrática europea.