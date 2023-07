La pendiente que va de la socialdemocracia al populismo

Juan Alberto Belloch, exministro de Justicia e Interior y exalcalde de Zaragoza, ha estado hoy en “Herrera en COPE” para presentar sus memorias, que acaba de publicar bajo el título “Una larga vida a distancia. Memorias de un juez y político independiente”.

Desde su amplia trayectoria, Belloch no se ha mordido la lengua cuando ha afirmado sin tapujos que Pedro Sánchez es el peor presidente de un gobierno socialista de cuantos hemos tenido en democracia. Para el exministro, entre los errores más obvios que Sánchez ha cometido a lo largo de la legislatura figuran la supresión del delito de sedición y la reforma del de malversación. Belloch se atreve a decir lo que en su propio partido muchos piensan cuando asegura que lo más grave es que no hay nadie que se pueda creer que eso se ha hecho “porque sí”, porque sólo responde a los intereses de Sánchez de asegurar sus apoyos para continuar al frente del gobierno. Esto, como dice el exministro, desprestigia a la política y también a quien practica esas malas artes. Belloch sabe bien el riesgo que corre España, en general, y su propio partido en particular, entregado a las voluntades de los más radicales y deslizándose por la pendiente por la que le ha empujado Sánchez, la que va de la moderación y la socialdemocracia hasta la izquierda populista, capaz de sostener una cosa y su contraria sin ruborizarse, y de pactar con quien haga falta aun a riesgo de demoler el acuerdo constitucional.