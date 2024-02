Pedro Sánchez guarda silencio

El pasado viernes dos agentes de la Guardia Civil fueron asesinados a sangre fría por unos narcos frente a la costa de Barbate. Todos los españoles han podido comprobar la crueldad y el ensañamiento con el que los tripulantes de la narcolancha les arrollaron hasta darles muerte. Ningún miembro del Ejecutivo, tampoco su presidente, se ha personado en el lugar de los hechos. Y no es por razones de agenda. Desde el pasado viernes, el presidente del Gobierno solo ha comparecido públicamente en la gala de los Goya y en un desfile de moda. El apoyo del gobierno al cine y la moda española es loable. Lo que no lo es, es que su presidente haga mutis por el foro en un tema de tanta gravedad.

La no presencia de Pedro Sánchez en Barbate podría ser interpretada como indiferencia, falta de asunción de responsabilidades o cálculo estratégico. Y si grave es que la Guardia Civil no reciba el respaldo público del máximo responsable del Ejecutivo es peor que los criminales, quienes les apoyan y quienes viven de ellos no perciban la contundencia del Estado en la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales que operan en el sur de España. El Gobierno se limita a defender a Marlaska, cierra filas sobre sí mismo y se niega a asumir responsabilidad alguna. Para el Gobierno, lo urgente es ocuparse de las elecciones gallegas y desplegar toda su artillería, y la de sus socios, contra el primer partido de la oposición. Ocuparse de la seguridad nacional, defender públicamente a Guardia Civil y aumentar el gasto público en medios policiales podría no gustar a los socios del Gobierno. Parece que es a ellos a quienes se debe el presidente.