Nicaragua necesita apoyo internacional

Nicaragua celebra elecciones el próximo domingo. La situación política del país es bien conocida. La oposición está en la cárcel o en el exilio, no hay competencia electoral posible, los líderes sindicales y estudiantiles han sido perseguidos y los medios de comunicación reprimidos.

La Iglesia católica en Nicaragua, otro de los actores sociales clave, no le tiene miedo a Ortega. Los obispos están hablando claro, sabiendo que todo el que abre la boca contra Ortega corre el riesgo de ser duramente silenciado. La Iglesia habla desde los púlpitos y denuncia la farsa de unas elecciones en las que no cabe otra voz política que no sea la del presidente Ortega. Las denuncias contra un clero al que Ortega y Murillo acusan de golpista, y los atentados contra templos, no han conseguido deslegitimar a la Iglesia, ni amedrentar a los ciudadanos. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, se ha convertido en la imagen y el símbolo de una Iglesia libre, independiente y defensora de los derechos y de la libertad del pueblo nicaragüense.

Pero en este momento los nicaragüenses necesitan también apoyos internacionales. De no recibirlos, este país centroamericano recorrerá el mismo proceso que el chavismo ha protagonizado en Venezuela.