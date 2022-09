Línea Editorial: Ministra del disparate

Las recientes declaraciones de la ministra Irene Montero en la Comisión de Igualdad del Congreso, demandan una rectificación inmediata o su salida del gobierno. Su afirmación de que cualquier niño puede tener relaciones sexuales con un adulto, siempre que haya consentimiento por parte del menor, es algo más que una irresponsabilidad política. Estamos ante un disparate moral y legal que no tiene excusa en alguien que forma parte del Consejo de ministros.

Sólo una profunda ceguera ideológica puede impedir a Montero saber que los niños no tienen capacidad para un juicio consciente y libre, por tanto, no puede hablarse en su caso de libre consentimiento. Uno de los fundamentos del derecho occidental es la protección del desarrollo de la conciencia de los niños dentro de su proceso de maduración. Esa conciencia será la base del ejercicio de su libertad. Máxime en lo que se refiere a la sexualidad, que no es solo una función biológica, sino que afecta al núcelo íntimo de la identidad personal.

La ministra es una ferviente seguidora de la ideología de género, y revela en este caso los disparates a los que pueden llegar sus tesis, especialmente desde una posición de poder. Otro aspecto nefasto de su gestión es la pretensión de separar a los padres de todo lo que se refiere a la educación sexual de sus hijos, lo cual supone, además, una violación del derecho reconocido expresamente en la Constitución española. Las declaraciones de la ministra, en fin, son un escándalo en el contexto de la lucha contra los abusos sexuales que debería abanderar.