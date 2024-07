Los menores migrantes, de los que tanto se habla en las últimas horas, son niños que no pueden ser repatriados a su país de origen porque no se ha identificado la familia de la que proceden o porque los servicios sociales de los países de origen no se pueden hacerse cargo de ellos. Cuando llegan a España corresponde a las Comunidades Autónomas garantizar su protección. Los niños pueden ser atendidos en un acogimiento familiar o en una residencia o en un piso. Pero el sistema no funciona bien porque en ocasiones quedan desprotegidos. Canarias acoge a tantos menores inmigrantes como Andalucía, Madrid y Cataluña juntas. En Canarias los sistemas de acogida y protección están sobrepasados.

Para garantizar la adecuada protección de estos niños, tiene que haber una corresponsabilidad con otras comunidades autónomas. No es algo extraño ni imposible. Cuando se produjo la crisis de refugiados de Ucrania, asistimos a una corresponsabilidad entre Comunidades Autónomas que puede servir de referencia en este momento. Entonces hubo agilidad, coordinación, se amplió la ampliación la red de acogida y se implantaron sistemas novedosos de acogimiento. Toda la polémica de los últimos días tiende a despersonalizar el drama de unos menores que han llegado a nuestro país después de haber vivido, en la mayoría de los casos, historias muy difíciles. Ya en otros momentos los menores no acompañados han sido víctimas de la estigmatización porque hay quien los ha hecho responsables, sin fundamento, del aumento de criminalidad en los barrios donde residen.