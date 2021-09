Línea editorial: "Regar las raíces de Europa"

La visita del Papa a Hungría y Eslovaquia deja mensajes importantes para Europa en una región con su particular experiencia del proceso de integración comunitario. Si el sur fue recibido con generosas ayudas, el este tuvo que acometer duras reformas, mientras a sus trabajadores se les restringía la libertad de circulación. No sorprende que estos países sean los más reacios a la llegada de migrantes, a pesar de lo cual el Papa no dejó de recordar en Budapest que las personas obligadas a huir de sus hogares son los sedientos del Evangelio de hoy.

Hungría está en el foco, además, por el expediente de Bruselas por discriminación a personas homosexuales. Sin entrar en la batalla, Francisco reiteró la posición de la Iglesia: respeto a todas las personas y defensa no menos inequívoca del sacramento del matrimonio. Y habló claro sobre el peligro de las “colonizaciones ideológicas”, como acaba de hacer también Benedicto XVI en un libro, prologado por Francisco, que refleja el apoyo que la causa europea ha recibido de los pontífices.

Un apoyo bien alejado de visiones idílicas. Estos días Francisco ha recorrido la huella de los atroces totalitarismos del siglo XX, y el escándalo de la discriminación que sufren hoy los gitanos. Es obvio que Europa no tiene un expediente inmaculado. Pero ha hecho grandes aportaciones a la humanidad, como no se cansa de recordar el primer papa no europeo desde el siglo VIII. De ahí su insistencia a los europeos en que no dejen secar sus raíces, capaces de sostener aún mucha vida. El motivo principal de su viaje, el congreso eucarístico de Budapest, era, de hecho, contribuir a regar esas raíces.