Línea editorial: "Mediación china"

Continúan los bombardeos rusos sobre zonas residenciales de ciudades ucranianas. Rusia ha demostrado esta madrugada que todavía tiene misiles de largo alcance. La semana pasada Zelensky, el presidente ucraniano, y Xi Jinping, el líder chino, mantuvieron una conversación telefónica. ¿Puede abrir eso la ocasión para una negociación de paz? Los ejércitos de los dos países están desgastados, falta munición. La ofensiva rusa de los últimos meses no ha tenido mucho éxito. Ya veremos qué sucede con la contraofensiva ucraniana reiteradamente anunciada. Probablemente las tropas no consigan grandes avances porque con el deshielo el terreno está embarrado. Putin puede mandar muchos soldados a una muerte segura para defender sus posiciones.

La conversación entre Zelensky y Xi Jinping no se hubiera producido si no hubiera sido respaldada por Washington y por Moscú. Zelensky acepta a China como mediador, a pesar de que su plan de paz no habla abiertamente de invasión. Ante una negociación, es frecuente que las partes hagan un uso más intenso de la violencia para ganar posiciones.

La fase inicial de la posible conversación tiene que explorar si las dos partes han abandonado sus posiciones de máximos. Putin ya no pretende el control total del territorio ucraniano, pero sí quedarse con buena parte del este de Ucrania y conservar Crimea. Ucrania quiere volver a las fronteras anteriores a 2014. Washington y Pekín tienen en su mano convencer a ambos de que será imposible conseguir la totalidad de sus objetivos.