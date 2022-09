Línea editorial: "Malestar que crece"

El pasado 22 de septiembre el gobierno ruso decretó el reclutamiento forzoso de cientos de miles de varones. En un primer momento, el Kremlin habló de movilización parcial, y de llamar a filas solo a los reservistas. La realidad, como dan cuenta los medios de comunicación y las fuentes diplomáticas, es otra. Ucrania se ha convertido en un destino forzoso.

Putin necesita más tropas en el país vecino. La respuesta ciudadana, la de aquellos que pueden, ha sido la huida. Georgia se ha convertido en el destino más deseado, pero también Turquía, Azerbaiyán y cualquier territorio al que se pueda escapar con cierta rapidez. El Kremlin estudia cerrar las fronteras del país ante la avalancha de varones que han huido y de familias que desde el pasado miércoles abandonan Rusia.

La contraofensiva ucraniana, los referéndums en las zonas prorrusas y el aislamiento internacional, al que se suma es escaso o nulo apoyo de China e India, alimentan la beligerancia del Kremlin. Putin ha elevado el tono con una nueva amenaza nuclear y no ha dudado en trasladar la guerra a los hogares de sus conciudadanos.

Los varones rusos se enfrentan a la cárcel o al exilio. Los que acudan al frente se enfrentan a la muerte frente a un vecino que no tiene otra opción vital que la de resistir. Putin no está dispuesto a aceptar su derrota y ha optado por sacrificar a su pueblo. Los rusos no han reaccionado ante la indiferencia moral de su líder cuando de vidas ucranianas se trata. No está tan claro que vayan a perdonar que el tirano se revuelva contra su propio pueblo.