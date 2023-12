Línea Editorial: "El invierno llega con viento favorable a Rusia"

Ni la moral ni las percepciones subjetivas sustituyen la realidad del campo de batalla, pero qué duda cabe la condicionan poderosamente. Con la llegada del invierno, la guerra en Ucrania entra en una nueva fase no precisamente favorable a los intereses de Kiev. La contraofensiva no ha dado los resultados esperados. Emergen divisiones internas y asoma el cansancio. Sobre todo, hay dudas sobre el compromiso de EE.UU. de mantener el nivel de ayuda militar cuando quedan claro que quedan, al menos, uno o dos años de guerra por delante. El bloqueo político en Washington afronta semanas críticas, y aunque Europa dice estar dispuesta a dar un paso al frente, las divisiones entre los Veintisiete son cada vez más evidentes, más aún con la posibilidad de una llegada al poder de Geert Wilders en los Países Bajos. No es que la situación en el lado ruso sea mucho mejor. Las bajas en el frente son escalofriantes, y la flota del Mar Negro ha recibido un severo correctivo. Tampoco se atisba ese logro que Putin querría exhibir ante las presidenciales de marzo, y no es descartable que el descontento entre la población sea bastante mayor del sospechado. Pero el estallido social ni está ni se le espera. Moscú tiene encarrilado el suministro bélico para un inverno en el que, una vez más, veremos ataques con misiles contra infraestructuras civiles y energéticas, peor preparadas que hace un año para resistir. El tiempo ahora está de parte de Rusia, que toma ventaja en la batalla de la moral y la propaganda. Ante lo cual Ucrania y Occidente deben reaccionar con cabeza fría. Tiempo hay. Por desgracia, el invierno será largo.