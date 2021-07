Línea editorial: "El 'Gran Hermano' se perfecciona"

Es ya conocido el uso de sofisticados sistemas informáticos a disposición de los gobiernos en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Estos días se ha sabido la existencia de un perfeccionado sistema llamado "Pegasus", inventado por una empresa israelí, que sirve para controlar, sin limitación de fronteras, las actividades no solo de presuntos delincuentes sino de todo tipo de personas, especialmente periodistas, abogados, empresarios y políticos. Hasta una veintena de los periódicos más destacados del mundo disponen ya de un listado de más de 50.000 números de teléfonos móviles que han sido intervenidos por distintos gobiernos.

Entre los espiados se encuentran desde un jefe de Estado, cuyo nombre no se revela, hasta líderes de partidos políticos, grandes empresarios, diplomáticos, generales y millonarios, además de centenares de periodistas y abogados, algunos de ellos asesinados. El "Pegasus" no solo permite escuchar conversaciones y leer mensajes, sino que puede activar por control remoto las cámaras y micrófonos de los móviles, en una flagrante violación de los derechos fundamentales. El "Gran Hermano" concebido por Orwell es una realidad que rebasa la imaginación del novelista, pero los estados de Derecho deben afrontar este desafío y no dejar a los ciudadanos inermes ante poderes desprovistos de principios éticos, que tienen a su alcance conocer sus opiniones y relaciones incluso en el ámbito del propio hogar.