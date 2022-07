Línea editorial: "Feministas contra el proyecto Trans"

La presidenta de la Asociación Española de Feministas Socialistas, Amelia Valcárcel, ha criticado al Gobierno por la “ley Trans” que ha remitido al Congreso. Amelia Valcárcel, histórica líder en la lucha por la igualdad de las mujeres, asegura que el proyecto de Ley "está lleno" de "equívocos", y lo considera una expresión de machismo.

El Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia han criticado el texto. No consideran conveniente que los menores puedan cambiar su género sin intervención judicial. Sostienen que omitir este paso podría "favorecer que se tomen decisiones precipitadas, no asentadas en una situación estable de transexualidad". Eso, "a la postre, podría terminar repercutiendo de forma negativa en el libre desarrollo de la personalidad del sujeto". Tampoco les parece conveniente la prohibición absoluta de terapias de conversión, incluso a mayores de edad. Y critican que el cambio de sexo se pueda producir sin informes médicos o psicológicos. Señalan que no es proporcionado desvincular la rectificación registral de la mención relativa al sexo de todo elemento probatorio que acredite cierta estabilidad en la identidad sexual libremente definida por la persona. El informe médico o psicológico constituiría una garantía para el solicitante.

El proyecto de ley tiene todavía que pasar por numerosos trámites parlamentarios. Teniendo en cuentas las críticas que se le han hecho, y lo poco convencidos que están los diputados socialistas, lo más conveniente para la sociedad española es que durmiera el sueño de los justos.