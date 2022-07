Línea editorial: "Democracia sentimental"

La política española cada vez alimenta más una democracia sentimental. Los sentimientos son importantes porque ayudan a comprender qué está sucediendo. El problema aparece cuando los sentimientos se absolutizan, cuando la emoción sustituye a la razón. El populismo es la expresión máxima del sentimentalismo político, un sentimentalismo irracional. Esta sentimentalización de la democracia tiene que ver con los nuevos instrumentos de comunicación política que se utilizan como vehículos de emociones y no como herramientas informativas.

La palabra más usada en política es empatía. La empatía es una facultad de la inteligencia emocional que permite comprender las emociones de los demás. Y eso está muy bien. Antes se llamaba compadecer, compadecer al prójimo o alegrarse con el prójimo. Pero si se trata de comprender las emociones del otro, no se pueden usar solo las emociones. Empatía es inteligencia emocional. Si solo se usan las emociones y no se utiliza la inteligencia, no se puede comprender al otro.

Para rebajar el peso de las emociones en la política, conviene no mitificarla. La mitificación de la política genera mesianismos. Y el mesianismo favorece que se venda la democracia directa como el remedio a todos los males. La democracia representativa es el mejor instrumento para canalizar las diferentes visiones del mundo, para respetar a las minorías, para respetar los valores constitucionales.