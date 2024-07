Línea Editorial COPE: Von der Leyen se juega su futuro

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se la juega esta semana. Su nominación no planteó problemas en el Consejo, donde se sientan los jefes de Estado y de Gobierno, pero la plenaria de este jueves en el Parlamento Europeo amenaza con no ser tan plácida. De no prosperar la candidatura, los Veintisiete tendrán un mes para consensuar una propuesta alternativa aceptable para una Eurocámara altamente fragmentada. Populares, socialdemócratas y liberales apoyan a la actual presidenta, pero se esperan deserciones. Este es el motivo por el que Von der Leyen ha declinado asistir a la cumbre de la OTAN para concentrarse en asegurarse apoyos y explorar, por si acaso, nuevos caladeros que le garanticen los 361 votos. Esto incluye a algunos eurodiputados Verdes, con quienes la candidata popular negocia de forma discreta para evitar tensiones con el ala derecha de su propio grupo. Mayores recelos genera su acercamiento a los Conservadores y Reformistas Europeos, liderados por Giorgia Meloni. Igual que otros dirigentes europeos, Von der Leyen establece una clara diferenciación entre este grupo conservador, y el de Le Pen y Orban, y por supuesto el de Alternativa por Alemania. Igual que es buena idea integrar a un sector de los Verdes, resulta lógico hacer lo propio con partidos de derecha de credenciales perfectamente democráticas, moderadamente europeístas y de clara orientación atlantista. La izquierda recela que los populares estén buscando mayorías alternativas. La realidad sin embargo es que la vieja alianza entre democristianos, socialdemócratas y liberales empieza a quedarse corta.