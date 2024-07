Línea Editorial COPE: "Todavía es posible evitar una guerra en el Líbano"

La guerra en el Líbano no es ya un fantasma lejano, sino una realidad cada vez más real y concreta. Así y todo, existe aún la posibilidad de marcha atrás. Los principales aliados de Israel no pierden la esperanza. Ante el riesgo cada vez más claro de una escalada, desde el ejército hebreo se dejan oír algunas voces apelando a la sensatez y exponiendo con crudeza los escenarios que se abrirían en el caso de una intervención contra la milicia Hezbolá. Algún alto mando plantea la conveniencia de una tregua con Hamás con el doble objetivo de destensar la situación en la frontera con Líbano y recuperar con vida al máximo número de rehenes posible en Gaza. Sería también la forma de reconducir las maltrechas relaciones con Estados Unidos y evitar una dinámica que conduce al aislamiento internacional, algo que ni siquiera una hipotética victoria de Donald Trump podría realmente contrarrestar. El problema es que desde hace meses ha quedado claro que la estrategia del Gobierno de Netanyahu no se rige por razones militares ni geopolíticas, sino esencialmente partidistas. El desalojo de unas 70.000 personas del norte de Israel, por los continuos lanzamientos de misiles de Hezbolá, ofrece, en apariencia, la legitimidad para lanzar una ofensiva militar. Un alto el fuego en Gaza, sin embargo, lograría estos y otros objetivos sin embarcar a Israel en un nuevo conflicto del que lo único que se puede prever a ciencia cierta es que se llevaría por delante miles de vidas inocentes más y cargaría de razones para muchas décadas a los enemigos extremistas de Israel, cada vez más fuertes, mientras la población civil sufre.