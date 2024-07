Línea Editorial COPE: "Singulares somos todos"

Durante el encuentro que mantuvo ayer con Sánchez en Albacete, el presidente castellano-manchego, García Page, no ha podido ser más claro y tajante en su posición sobre el pacto en materia de financiación autonómica. “La riqueza de España, dijo Page, no se puede trocear y servir de arma arrojadiza, porque es del conjunto de España”. En esa lógica no cabe excepcionalidad alguna para Cataluña. Esta será su posición en el marco de una propuesta nacional para mejorar la financiación autonómica. Y en esa propuesta, Page quiere estar con todos aquellos, también con el PP, que piensen en términos de bien común nacional. La financiación, en ningún caso puede estar sujeta a acuerdos que no tengan como fin fundamental la mejora de las políticas y los servicios destinados a la ciudadanía.

El presidente de Castilla la Mancha no es el único que pide la revisión del modelo de financiación autonómica. Pero sí es el único, dentro del Partido Socialista, que se atreve a decir en voz alta que hay que llegar a acuerdos con el PP. Entre otras razones, y no es baladí, porque el PP gobierna en 12 Comunidades Autónomas. Sánchez, por el contrario, parece estar más interesado en negociar a puerta cerrada con sus socios independentistas catalanes. Dado que vascos y navarros tienen su propio sistema, no se sabe qué piensa de todo esto el presidente asturiano Barbón. Lo que sí está claro es que Page no se lo piensa poner fácil a Sánchez, al menos por el momento.