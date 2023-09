Línea Editorial COPE: ¿Otegi lehendakari?

Desde hace meses la tendencia que presentan las encuestas sobre el futuro político del País Vasco son tan claras como desoladoras. El panel que publica hoy el diario “El Mundo” incide en la misma línea.

EH Bildu ya no solo amenaza el liderazgo del PNV sino que, por vez primera, está en disposición de derrotarle en las urnas, en las elecciones autonómicas que se celebrarán en 2024. Los herederos políticos de ETA, que cuentan en sus filas con terroristas no arrepentidos, obtendrían, a día de hoy, 27 escaños frente a los 25 del PNV. Arnaldo Otegi podría ser lehendakari con el apoyo del Partido Socialista Vasco.

El mapa que en este momento se dibuja no deja de ser una foto fija que, como sucede siempre con las encuestas pre-electorales, debe invitarnos a la prudencia, pero como quiera que es una foto más en una tendencia que no deja lugar a la duda, nos permite también extraer algunas conclusiones. La primera tiene que ver con la orfandad cultural, social y política de tantos vascos que o bien ya no han conocido los estragos del terror, o que directamente han comprado el llamado “relato” de los bilduetarras.

La segunda apunta directamente al PNV. La derecha tradicional y nacionalista ha mudado tantas veces de piel que empieza a resultar irreconocible para muchos electores. La tercera conclusión que arroja el panel político es que la tentación de una pinza entre socialistas y abertzales sería ahora más fuerte que nunca y el escenario que se abriría, con su correspondiente versión, a nivel nacional, en el sanchismo podría ser tan bueno para los intereses particulares de cada cual como nefasto para España en su conjunto.

A una España tan invertebrada, que diría Ortega, solo le faltarían las guindas de un Puigdemont rehabilitado y decisivo para el Gobierno de la nación y de un Otegi envalentonado y eufórico como lehendakari.