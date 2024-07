Línea Editorial COPE: Los que sufren guerra y persecución

En el último Ángelus del mes de junio, el Papa Francisco ha pedido que el Sagrado Corazón de Jesús toque los corazones de todos aquellos que quieren la guerra, para que se conviertan en proyectos de diálogo y de paz. Tantas veces corremos el riesgo de no ser verdaderamente conscientes de que en el mundo, a día de hoy, muchos hermanos nuestros sufren a causa de la guerra. El Papa ha recordado este domingo especialmente a los de Ucrania, Palestina, Israel y Myanmar, pero basta echar un vistazo detenido a la geografía del horror para ver que en la actualidad existen más de medio centenar de guerras activas en todo el mundo.

Además, el Papa ha recordado que Dios no discrimina a nadie, porque ama a todos y, en la memoria litúrgica de los Protomártires romanos, ha querido destacar una vez más que vivimos en una época de martirio. Al siglo XX se le denominó con acierto el siglo de los mártires. Un mural del Evangelio de las bienaventuranzas, como nos decía san Juan Pablo II, vivido hasta el derramamiento de la sangre. Y en este primer cuarto del siglo XXI, con acentos distintos, la realidad del martirio sigue muy presente. Francisco nos ha recordado que en diversas partes del mundo, hoy, en lugares que a menudo ni imaginamos porque no forman parte de la agenda habitual de los medios de comunicación, muchos de nuestros hermanos sufren discriminación y persecución a causa de su fe, a veces víctimas de un martirio incruento o de una persecución de guante blanco, pero mártires al fin y al cabo que, con su ejemplo de vida, sigue fecundando la vida de la Iglesia. Esos ejemplos tienen que servirnos de espejo en el que mirarnos. Podemos comenzar por no silenciarlos, por darlos a conocer y, sobre todo, por dejarnos inspirar por su testimonio de amor a Cristo.