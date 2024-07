Línea Editorial COPE: "Injusticia con los policías del 1-O"

El titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha comunicado en un auto que ha aplicado la ley de amnistía a los 46 policías a los que investigaba por los sucesos ocurridos el 1 de octubre de 2017 en Barcelona. Policías a los que se les atribuían delitos de lesiones y contra la integridad moral. El magistrado sostiene que su actuación no superó el “umbral de gravedad” para quedar excluida la amnistía y, por tanto, se les puede aplicar la ley del borrado penal.

Es indiscutible que los agentes se sienten liberados de un proceso judicial que consideran injusto y que esperaban concluyera con su total exculpación. Los policías actuaron en cumplimiento de las órdenes legítimas de sus superiores por mandato judicial. Sin embargo, algunos preferirían haber seguido adelante y someterse a juicio, porque consideran que el perdón les está equiparando a los condenados por el proceso.

No olvidemos que los agentes del orden fueron convertidos en chivos expiatorios por parte de quienes provocaron la violencia. De la misma manera fueron sometidos a una permanente campaña de ofensas y difamaciones por parte de determinados sectores nacionalistas. Es necesario no sólo que se haga justicia, sino que se resarza el daño moral que sufrieron. Lo que no se puede obviar tampoco es que el Ministerio del Interior se ha desentendido en estos años de esos agentes y no les ha apoyado en su justa reivindicación de reconocer el servicio que prestaron al Estado de derecho.