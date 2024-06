Línea Editorial COPE: Francia, atrapada por los extremos

Los franceses votan este domingo en la primera vuelta de las legislativas más inciertas que se recuerdan. Se puede ya extraer una primera conclusión: Macron se ha pasado de ímpetu con esta convocatoria exprés. La jugada del presidente estaba destinada a recuperar la iniciativa política y a evitarse una presidencia de manos atadas hasta 2027. El triunfo de la derecha radical en las recientes elecciones al Parlamento Europeo, argumentó Macron en la misma noche electoral, no le dejaba más opción que dar la voz a la ciudadanía. El movimiento estaba destinado a pillar a contrapié a sus adversarios inmediatos. No a Le Pen, con la maquinaria electoral bien engrasada, sino al centroderecha y al centroizquierda, a los que la convocatoria apenas dejaba tiempo para conformar coaliciones. Las consecuencias han sido desastrosas: los Republicanos, herederos del gaullismo que durante décadas gobernó Francia, están al borde de la desaparición, divididos sobre si pactar o no con la derecha radical. Y los socialistas se han echado en brazos de Melénchon, líder populista que despierta tantos recelos como Le Pen. Esta circunstancia hace poco creíble la apelación al voto moderado el 7 de julio, en la segunda vuelta, contra la Agrupación Nacional. Lo peor es que, en un contexto de final de ciclo, la competencia política se ha situado en los extremos. Asusta, claro está, la perspectiva de una cohabitación con un primer ministro de la extrema derecha, pero no mucho más tranquilizadora es una presidencia dependiente del Frente Popular de Melénchon.