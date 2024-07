Línea Editorial COPE: Cuenta atrás para el cambio en el Reino Unido

El Reino Unido celebra este jueves unas elecciones que, según los pronósticos, provocarán la tercera alternancia política en el país desde 1979. Si Tony Blair llegó al poder en 1997 con el eslogan de la moderación, de Keir Starmer se puede decir que ha desradicalizado al Partido Laborista y lo ha vuelto a convertir en una maquinaria capaz de ganar elecciones. Pero Starmer no es un centrista ni propugna la tercera vía. Más bien es un pragmático que ha sabido recuperar a votantes desencantados sin generar rechazo en la opinión pública. Su ascenso, en muchos aspectos similar al de Joe Biden hace cuatro años, se explica por la deriva errática y populista de los conservadores, para quienes se prevé un severo correctivo en las urnas. La era post Bréxit ha traído estancamiento, inflación, declive de los servicios públicos y más desigualdad. Los problemas de fondo que afronta el Reino Unido no son en realidad muy distintos de los de Europa continental, pero desde Cameron a Lizz Truss, las malas decisiones en Downing Street no han hecho más que empeorar las cosas, situación que el breve interín de Rishi Sunak no podía ya enderezar. El nuevo gobierno laborista va a necesitar ahora generar resultados visibles, sin mucho margen de tiempo para saborear la victoria. Esto exigirá políticas públicas acertadas que logren movilizar las fuerzas productivas del país sin caer en un estilo tecnocrático incapaz de seducir a la opinión pública. Los primeros años determinarán si, realmente, se abre un nuevo ciclo para la próxima década. Desde el otro lado del Canal de la Mancha, se observa con la máxima atención.