Línea Editorial COPE: Amenazas y oportunidades para la OTAN

¿Está Europa en condiciones de defenderse de una Rusia cada vez más agresiva? Es la pregunta que se hacen todos los gobiernos europeos, aunque la cuestión que realmente inquieta es otra: ¿puede Europa seguir confiando para su defensa en unos EE.UU. que, al margen de las palabras de Trump, lleva años advirtiendo de que su prioridad es el Pacífico? Sobre el papel, nunca había sido tan fuerte la OTAN. Con la votación en el parlamento húngaro, tras casi dos años de bloqueo, se ha solventado esta semana el último obstáculo para la adhesión de Suecia, que seguirá los pasos de Finlandia y se unirá a la Alianza Atlántica. Si Putin pretendía mantener la OTAN lejos, ha fracaso en su objetivo. Pero hay problemas de fondo que no es posible ignorar. No es solo la pulsión aislacionista de los norteamericanos; la deriva en Turquía o en la propia Hungría deja dudas sobre la cohesión interna de los aliados y su compromiso con la seguridad colectiva. En caso de un ataque contra un estado miembro, ¿cómo de vinculante sería el artículo 5 del Tratado para un Trump en la Casa Blanca, o un Erdogan cada vez más alejado de Occidente? Si algo le ha quedado claro a Europa, al menos al núcleo duro de la UE, es que no puede esperar que venga nadie en su ayuda a menos que, primero, demuestre que se toma en serio su propia defensa y la de sus aliados. Esa es, por otra parte, la premisa básica para la viabilidad de la OTAN. Una OTAN, a la que, antes de Ucrania, muchos consideraban en “muerte cerebral”, y ha resurgido como actor global de primer orden. Con vulnerabilidades, eso sí, que cuanto antes necesita afrontar.