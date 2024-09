¿Hacia la guerra total?

La semana pasada, tras la explosión de miles de buscapersonas manejados por militantes de Hezbolá y manipulados a instancias de los servicios secretos israelíes, el miedo era que esta operación motivara una nueva escalada en la guerra entre Israel y el grupo radical chií. Lo temido se ha hecho realidad. Los bombardeos israelíes contra objetivos de este grupo en el sur del Líbano y un nuevo ataque selectivo contra la capital, Beirut, han provocado la muerte de 550 personas y miles de heridos.

Las imágenes que proceden del Líbano no son solo las de la destrucción de bienes inmuebles. Son las imágenes de un nuevo éxodo forzoso de miles de personas que intentan escapar de los bombardeos. El Líbano es un país pequeño cuya extensión territorial se corresponde, más o menos, con la de la provincia de Valencia. El país de los cedros, a orillas del Mediterráneo, ha sido en varias ocasiones víctima directa de la guerra entre Israel y las organizaciones palestinas. En el Líbano se instaló la OLP cuando los palestinos fueron expulsados de Jordania y en el Líbano reside Hezbolá. Israel no perdona a quienes le amenazan de muerte. Hamás lo sabía y lo saben Irán y Hezbolá. Todo esto sucede mientras la Asamblea General de Naciones Unidas celebra su 79 reunión anual. En Nueva York se encontrarán Netanyahu, Mahmud Abbás y Najib Mikati, el primer ministro libanés. No habrá oportunidad de otro encuentro como este. Y si Turquía y Qatar se han ofrecido a mediar, ¿por qué no forzar un encuentro a tres? Lo contrario, como ha advertido el comisario Borrell, es la guerra total.