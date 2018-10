Frustración y violencia en Cataluña

La violencia de los llamados Comités de Defensa de la República, los CDR, retratan, al año del referéndum ilegal del 1 de octubre, el callejón sin salida y la frustración provocada por el independentismo en Cataluña. El presidente de la Generalitat ha animado a los CDR a apretar. Mientras Torra anima a los CDR, los mossos, a su mando, se ven obligados a intervenir para frenarlos. Pura esquizofrenia.

Hace un año la Generalitat consiguió celebrar un simulacro de referéndum sin censo, con muchas de las urnas llenas de antemano. El Gobierno de Rajoy no pudo impedirlo y los acontecimientos del 1-O contribuyeron a fabricar una retórica victimista, alimentada en parte a base de fake news.

Un año después las decenas de miles de catalanes que acudieron a votar, creyendo que la independencia era posible, solo escuchan la retórica de sus líderes que se empeña en negar la realidad. A esos catalanes nadie les dijo que la comunidad internacional no iba a reconocer unos resultados que no podía reconocer, nadie les dijo que el Estado de Derecho iba a frenar una presunta rebelión o sedición, nadie les explicó que las empresas se fugarían por miles, nadie les explicó que la inversión exterior caería de forma drástica. Ninguno de los líderes independentistas lo explicó, y seguramente muchos de los que participaron en la consulta no hubieran querido escucharlo. Un año después nadie lo ha explicado todavía, crece la frustración, y la frustración en ocasiones alimenta la violencia.