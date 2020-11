Evitar la fobia al inmigrante

Los obispos de las diócesis de Canarias y Tenerife acaban de publicar una Carta Pastoral con el título “El eco de Lampedusa”, la isla italiana que fue el primer destino internacional del Papa Francisco. Lo han querido recordar con motivo de la Jornada Mundial del Pobre que, instituida por el Papa, se celebra el próximo domingo.

Canarias es uno de los destinos escogidos por los emigrantes que buscan salir del continente africano con destino a Europa. No se trata de un viaje de placer sino de una huida que se realiza en condiciones inhumanas y que no siempre finaliza con éxito. Es innegable que los movimientos migratorios de nuestros días generan desconcierto, cuando no temor.

Lo que exige de las sociedades del Primer Mundo, subraya la carta pastoral, un esfuerzo por conocer la realidad de las migraciones y su dimensión positiva. Los emigrantes que llegan a Canarias, a España, a Europa, no son una carga, sino seres humanos que en el mejor de los casos encuentran un trabajo desde el que aportan riqueza, prestan un servicio y contribuyen al bien común.

Acoger, proteger, promover e integrar son acciones que sintetizan los deberes que la Iglesia asume en su relación con las personas que se han visto forzadas a emigrar. Superar la fobia al extranjero, luchar contra las mafias y fomentar la cooperación al desarrollo siguen siendo para la sociedad, la Iglesia y el Estado, tareas en las que cooperar activamente.