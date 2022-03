Este lunes se cumplen dos años del primer estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia. Desde esa fecha vivimos extrañas circunstancias que se han prolongado ahora con la guerra en Ucrania. Ya dijo en su momento el Tribunal Constitucional que aquel estado de alarma que nos confinó en casa era contrario a nuestra Carta Magna. No porque no fuera necesario, en un momento en que el peligro de saturación del sistema sanitario era evidente, sino porque hubiera requerido un estado de excepción. Todavía no hemos desarrollado una legislación sanitaria a la altura de un reto semejante. Dos años después sigue siendo necesario recordar a los fallecidos. No hemos hecho suficiente memoria de las más de 160.000 personas que han perdido la vida durante estos dos años y eso se vuelve contra nosotros. Las cifras del Gobierno apuntan a 99.000 muertos, pero la revista The Lancet las eleva un 60 por ciento.

En aquellos primeros meses los sanitarios fueron protagonistas de una dedicación y una entrega heroicas, poniendo en muchos casos en riesgo su vida. A diferencia de lo que ha sucedido en otros países, en España seguimos sin la evaluación de la gestión de la pandemia que prometió el Gobierno. Afortunadamente dos años después parece que esta pandemia, en Europa, pierde fuerza. Cada español sabe lo que en este difícil período ha aprendido. Más trágico que el efecto de la pandemia hubiera sido no haberla aprovechado para aprender algo sobre quiénes somos y sobre el sentido de la vida.