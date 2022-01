El Vicesecretario de Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal, Carlos López, firma hoy una Tercera de ABC titulada “La cooperación diligente e inteligente de la Iglesia”. Contra lo que algunos airean, la Iglesia no se ha apropiado ilegalmente de lo que no es suyo. Ya la exministra Carmen Calvo dijo bien claro hace un año que las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia se habían producido al amparo de la ley. Afirmar que la Iglesia devuelve, ahora, bienes que no eran suyos, dando a entender que lo hace porque habría sido pillada en falta, es sencillamente mentira.

En todo este asunto, la Iglesia no ha hecho más que cooperar con las autoridades ante cualquier irregularidad. Ofreció su disponibilidad a participar en el grupo de trabajo propuesto por el Gobierno, ha analizado el listado de bienes inmatriculados detectando repeticiones, inscripciones realizadas por transmisión o bienes inexistentes, así como bienes de los que no le consta ser propietaria. Ahora el Ejecutivo puede comenzar los procesos de regularización que procedan.

Todo lo que la Iglesia es, lo que recibe y lo que tiene, lo pone al servicio de los demás, porque la Iglesia coopera. Coopera cuando defiende la libertad religiosa y la educativa, cuando defiende la vida o mueve a sus fieles a ayudar a los más desfavorecidos, o cuando construye, mantiene y difunde el patrimonio milenario legado por tantas generaciones de católicos, como expresión generosa de su fe. Una cooperación diligente e inteligente que la Iglesia va a seguir realizando para el servicio de las generaciones futuras.