Conversaciones en Barbados

Este domingo el Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento para que el diálogo en Venezuela fructifique. La petición se produce cuando tiene lugar en la Isla de Barbados un nuevo intento, auspiciado por Noruega, que sienta a la mesa al régimen de Maduro y al equipo del presidente encargado Juan Guaidó.

Las conversaciones se producen cuando todos los servicios elementales en Venezuela han colapsado. Los venezolanos no disponen de suministro eléctrico estable, no tienen un abastecimiento mínimo de agua ni alimentos ni medicamentos, tampoco pueden abastecerse de combustible. La anunciada apertura de fronteras para que llegase la ayuda de la Cruz Roja no ha sido suficiente para mejorar las condiciones de vida. Las violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiales, quedaron certificadas en el informe presentado recientemente por Naciones Unidas. El éxodo hacia Colombia, Brasil y también El Caribe, sigue siendo masivo. Los nuevos refugiados, sobre todos los niños, caen en ocasiones en las redes de trata y de comercio de seres humanos.

En este contexto sería un motivo más para la frustración del pueblo venezolano que las conversaciones de Barbados se convirtieran en la enésima tomadura de pelo del régimen de Maduro. El diálogo que tuvo lugar en República Dominicana solo sirvió para que el régimen chavista ganara tiempo. Las conversaciones solo serán útiles si la comunidad internacional presiona para hacer entender al régimen que esta vez tiene que ceder para que se celebren unas elecciones limpias.