Consecuencias políticas del borrado penal de los ERE

No son pocas las consecuencias políticas del borrado penal que el Tribunal Constitucional ha dictado en el mayor caso de corrupción de la España democrática, el de los ERE de Andalucía, en el que se defraudaron 680 millones de euros a través de una red clientelar. Según las recientes intervenciones de los líderes socialistas andaluces, con no poco atrevimiento y demagogia, no habría existido un caso de corrupción masivo, y el resultado de las elecciones andaluzas que llevaron al poder a Juan Manuel Moreno sería ilegítimo, dado que el PP hizo la campaña utilizando como bandera ese caso de corrupción socialista. Con estas declaraciones, y las decisiones recientes de un Tribunal Constitucional bajo sospecha, el PSOE se está indultando a sí mismo y está indultando una época de clientelismo, arbitrariedad y corrupción sistémica.

Ahora se trata de reescribir la historia para preparar el terreno para la llegada de un nuevo líder socialista a Andalucía que pugne para volver a conquistar el gobierno de la Junta. Que el PSOE esté preparando actos de homenaje a los condenados por corrupción y ahora absueltos es indicativo de que se ha instalado la política del todo vale y en la doble vara de medir. Cabe recordar que Pedro Sánchez llegó al poder gracias a una moción de censura basada en una frase de un auto judicial sobre la presunta corrupción del PP, que luego fue eliminada. Aunque los socialistas andaluces se pongan solemnes, todo esto es un sainete.