Ciudadanos europeos

La participación en las elecciones europeas ha sido baja. La abstención en España superó el 50 por ciento, más de la mitad de los españoles que podían votar no lo hicieron. No es solo un problema de nuestro país, de los 27 socios de la Unión solo once países superan el 50 por ciento de participación.

En el proceso de construcción de la Unión Europea el Parlamento de Estrasburgo ha ido ganando en representatividad y protagonismo. Desde 1979 los europarlamentarios son elegidos de forma directa por los ciudadanos. El Parlamento europeo decide, junto a la Comisión, la nueva legislación, vota los nuevos tratados y supervisa a las instituciones de la UE. Desde hace ya algunos años el presidente de la Comisión, propuesto por el Consejo, es ratificado por la mayoría absoluta del Parlamento. Más de la mitad de la legislación nacional en España es legislación europea.

Y, sin embargo, no se percibe con claridad su valor. Todavía persiste entre los electores la imagen de que cada uno de los Estados miembros es el sujeto de una soberanía plena, cuando en realidad no es así. No se puede hablar en sentido estricto de una soberanía europea, pero, de hecho, es un concepto que se abre paso y que se concreta en emisiones de deuda mancomunada u operaciones de defensa compartida.

Desde hace mucho tiempo se habla de la necesidad de dar visibilidad a lo mucho que significa ser ciudadano europeo. El auge de los partidos soberanistas, contrarios al proyecto federal, es una buena ocasión.