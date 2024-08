Lo de Cataluña es cosa seria

Salvador Illa, candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, obtuvo ayer por la noche el aval de las juventudes republicanas. Marta Rovira lo tenía todo atado y bien atado. Podrá regresar a Suiza donde vivirá el éxito de haber neutralizado a Junqueras, al menos de momento, y de haber roto la unidad del independentismo. ERC se asegura el protagonismo político que una repetición electoral no le confiaría y Pedro Sánchez amarra, un poco más, si cabe, su sillón presidencial. La estabilidad institucional del Estado y la seguridad política de los españoles no le importa en demasía al presidente Sánchez. Lo suyo, como lo de ERC, es el éxito inmediato.

Atrás quedaron las afrentas republicanas contra un PSC al que tachaban de unionista y sucursalista. Decían no temer a las urnas, pero, a la hora de la verdad, prefieren los despachos, los coches oficiales y el cobijo que les da el presidente Sánchez. Hasta aquí, todo controlado, con la sola incertidumbre de lo que pueda suceder cuando Puigdemont se deje ver, dentro o fuera del Parlamento catalán. Hace siete años huyó de la justicia y desde entonces no ha dejado de ganar adeptos para su causa. Si regresa, sabe que será detenido, pero no le importa. Llegará investido de la autoridad moral que siempre ha reclamado, acusará a los republicanos de traidores, y amenazará a Sánchez y a Illa, a partes iguales, con dinamitar, no una, sino dos legislaturas.

Sánchez dice sentirse orgulloso de haber hecho posible la neutralización del independentismo. Escandaliza que un presidente de un país de la Unión Europea disfrute contemplando este escenario. Pero, más aún escandaliza, que ni el PSOE ni la sociedad española se atreva a llamar a las cosas por su nombre.