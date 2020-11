Bildu en la dirección del Estado

Lo que nadie podrá decir en un futuro es que no se sabía cuáles eran las pretensiones reales de EH Bildu cuando Pedro Sánchez pactó con ellos los Presupuestos Generales del Estado y les incorporó a la “dirección del Estado”, como ha dicho Pablo Iglesias. Para que no quepa duda, lo ha dejado claro el diputado Arkaitz Rodríguez, condenado a seis años de prisión por pertenencia a ETA, cuando ha declarado que “vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos”. Bildu no ha condenado aún los asesinatos de ETA, ni ha mostrado el menor arrepentimiento, ni ha dado signo alguno de cambio en sus políticas. Si a estas declaraciones se suman las del Vicepresidente Iglesias, que no para de repetir que está convencido de que tarde o temprano “veremos la República en España”, tenemos la constelación perfecta de quienes quieren dinamitar la Constitución de 1978 desde dentro.

Podemos preguntarnos si Sánchez comparte la estrategia de sus socios o es sólo un aprendiz de brujo que trata de sacar tajada ahora, para luego intentar embridar a la fiera. El hecho es que ya se ha producido un daño muy profundo a nuestro sistema democrático: se ha blanqueado a quien fue brazo político de ETA, y se ha otorgado preeminencia a ERC, que participó en un intento de golpe de Estado. Algunas voces del PSOE se escuchan afligidas, pero en tono menor. Sánchez ha arrasado aquel partido que fue uno de los puntales de la transición. Y así nos va.