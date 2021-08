Y ahora, ruptura entre Argelia y Marruecos

La decisión de Argelia de romper sus relaciones con Marruecos, anunciada ayer por el ministro de Asuntos Exteriores argelino, no ha sorprendido para nada al Gobierno marroquí, que prácticamente la esperaba desde hace algunas semanas, aunque la considere injustificada. En realidad, las relaciones entre los dos países vecinos están envenenadas por el problema del Sahara desde que Marruecos ocupó la antigua colonia española del Sahara Occidental tras la “marcha verde”, en 1975. Como es bien sabido, Argelia tomó entonces la decisión de apoyar sin matices al Frente Polisario en su lucha por la independencia del territorio, y no dudó en echar por tierra todos los prometedores proyectos de unión del Magreb Árabe. Años después llegó, incluso, a cerrar son fronteras con Marruecos, si bien mantuvo abierta su embajada en Rabat, que ahora ha cerrado bruscamente.

Aunque el litigio del Sahara es la madre de todos los problemas que afectan a los dos países, en las últimas semanas se han multiplicado los incidentes a lo largo de la frontera sahariana, al tiempo que se viene desarrollando una visible carrera de armamentos que no presagia nada bueno. Más aún: en una reciente conferencia de países no alineados celebrada en Nueva York, el embajador de Marruecos en las Naciones Unidas dejó sobre la mesa un mensaje envenenado en el que mostraba su apoyo a un movimiento de independencia de la región bereber la Kabilia argelina, fronteriza con Marruecos, y que hasta ahora apenas era conocido. Los agravios se han visto alimentados, además, por los recientes incendios forestales en esta misma zona, con acusaciones veladas a Marruecos de haberlos provocado. En suma, esta escalada de incidentes ha desembocado en la ruptura de unas relaciones que difícilmente podrá repararse mientras no se encuentre una solución al problema del Sahara, que tanto afecta a la estabilidad del Norte de África y de sus vecinos de la otra orilla del Mediterráneo, especialmente a España.