Relación anómala con la Complutense

Begoña Gómez, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre su actividad docente y empresarial en la Universidad Complutense, se ha escudado en que es víctima de una campaña de “bulos y difamaciones con un objetivo político” para no responder a las preguntas de los diputados. Su comparecencia consistió en leer durante tres minutos un texto y mantenerse en silencio los setenta y tres minutos restantes. En su breve intervención defendió su trayectoria profesional desde hace 25 años en consultoría, docencia y dirección de equipos. La pregunta más evidente es si su currículum es tan sólido y transparente por qué no dio las explicaciones oportunas para que así se depejara toda sombra de sospecha. No es aceptable que ni el presidente del Gobierno ni su esposa, hayan dado aún las explicaciones pertinentes.

Al margen de que el juez Peinado, con la autorización de la Audiencia Provincial de Madrid, está investigando a la esposa del presidente por varios delitos, entre ellos el de apropiación indebida e intrusismo profesional, la intervención ante la Comisión del rector del Complutense fue mucho más clarificadora. Joaquín Goyache puso en evidencia la anomalía que supone la cátedra de Begoña Gómez, cuyo mérito es ser esposa de Pedro Sánchez. La excepcionalidad académica y de relación contractual, al margen de lo que dicte el juez, es reprochable desde el punto de vista ético y político. En algún momento se tendrán que asumir las consecuencias.