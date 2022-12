La rectificación de Lambán

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado que sus declaraciones en las que afirmaba que mejor le hubiera ido a España si Javier Fernández hubiera sido el secretario general del PSOE, fueron desafortunadas, al tiempo que mostraba su lealtad a Pedro Sánchez. Pero lo que no se puede negar es que, cuando se lamentó de que el sustituto de Rubalcaba en junio de 2014 no hubiera sido el líder socialista asturiano, sino Pedro Sánchez, estaba diciendo lo que de verdad piensa, como lo piensan otros socialistas históricos. Su rectificación busca calmar las aguas dentro del PSOE pero no deja ser un aviso.