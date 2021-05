Un PSOE a la deriva

La decisión de la Ejecutiva Federal Socialista de abrir expediente de expulsión a dos dirigentes históricos, Joaquín Leguina y Nicolás Redondo, por haberse encontrado públicamente con Isabel Díaz Ayuso en un acto cívico durante la campaña, es un preocupante síntoma de la deriva del PSOE en manos de Pedro Sánchez. Más allá de la injusticia para con la intachable trayectoria de servicio a España de quien como Leguina fuera presidente de la Comunidad de Madrid, y de Redondo, exsecretario general de los socialistas vascos en los tiempos de plomo del terrorismo de ETA, hay una quiebra en la continuidad histórica de los valores de un partido que sigue siendo relevante en el mapa político español.

Detrás de la desorientación en la que Sánchez ha introducido al partido socialista, salvadas las lógicas diferencias y las luchas internas dentro de los partidos, está la ruptura con el socialismo que nació de la asamblea de Suresnes, con el partido que contribuyó a la reconciliación de los españoles y al pacto constitucional de 1978. La historia reciente de España no se puede entender sin un partido socialista que apostó por la unidad y la cohesión de España, por el respeto a la ley, a la monarquía, y por la solidaridad entre todos. Y no un partido socialista radicalizado, empeñado en desenterrar el rencor y la división, capaz de pactar para mantenerse en el Gobierno con quienes no han condenado los asesinatos de ETA o que manifiestan una clara voluntad de dinamitar la cohesión territorial y el pacto constitucional que ha contribuido decisivamente al bienestar de todos los españoles.