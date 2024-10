Premio Vaclav Havel a María Corina Machado

El Premio Vaclav Havel 2024 ha sido otorgado a María Corina Machado por su defensa de los derechos humanos en Venezuela. Lo recogió su hija en una ceremonia solemne el día de la apertura de la sesión plenaria de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. La biografía de María Corina Machado es conocida, aunque merece ser recordada.

Cofundadora y ex líder del grupo Súmate, ex miembro de la Asamblea Nacional y actual coordinadora del movimiento político Vente Venezuela, Machado destaca por su coraje y determinación. Esta mujer de 57 años, ingeniera de formación, ha estado siempre vinculada a proyectos sociales y políticos orientados a la promoción y la defensa de los derechos humanos. No es una advenediza, sino que ya en 2001 se posicionó frente a la deriva que estaba siguiendo la política en Venezuela. Y así lo ha seguido haciendo de manera incansable y con riesgo de su vida.

María Corina Machado no pudo estar en Estrasburgo porque la dictadura venezolana se lo impide. Estuvo presente a través de su hija y de una conexión en remoto. El premio, dijo Machado, es de los millones de venezolanos que “cada día encarnan los valores y las ideas de Havel, algunos sin darse cuenta siquiera». Vente Venezuela ha ganado las elecciones frente a la dictadura, y a pesar de la dureza de la represión, la verdad de lo sucedido, confirmó con rotundidad, prevalecerá.