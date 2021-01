Los objetivos de Sánchez no cambian

La mínima remodelación del Gobierno tras la salida de Salvador Illa, muestra que Sánchez no tiene la menor intención de modificar su estrategia. Las supuestas tensiones internas con su socio Pablo Iglesias no inducen a Sánchez a afrontar la crisis sanitaria y económica desde el acuerdo con el principal partido de la oposición. Pese a sus discrepancias, Sánchez se sigue sintiendo mucho más cómodo con el populismo de izquierda que con unos hipotéticos acuerdos con el Partido Popular y Ciudadanos. Solo una debacle socialista en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero podría cambiar el panorama a corto plazo. Pero no parece, según las encuestas, que el ex ministro de Sanidad vaya a pagar en estas elecciones la deuda contraída por su incompetencia en la gestión de la pandemia.

La propaganda monclovita habla del “efecto Illa” como si el candidato socialista tuviese la llave de la solución del conflicto catalán. El objetivo de Sánchez es consolidar el apoyo de independentistas, empezando con el indulto a los presos del Procés y la rebaja del delito de sedición en el Código Penal. De esta forma espera que un cierto apaciguamiento de las tensiones en Cataluña le ofrezca una baza para las elecciones generales dentro de tres años. La pandemia, por mucho que aumente el número de víctimas y contagios, parece que puede esperar a que la vacuna y los nuevos medicamentos surtan efecto.