Línea editorial: "Transparencia"

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite 20 querellas y 30 denuncias contra el Gobierno porque considera que no está debidamente justificada la autoría de hechos punibles en la gestión de la pandemia. El Supremo dice que investiguen los juzgados ordinarios y apunta que, aunque ciertas conductas no tengan relevancia penal, eso no santifica actuaciones erróneas de graves consecuencias sociales. Ya veremos cuáles son las consecuencias de estas investigaciones que se abran en los juzgados ordinarios. En Italia y en Francia se están llevando a cabo investigaciones judiciales. En Alemania y en Suecia los propios Gobiernos han encargado una comisión parlamentaria.