Línea editorial: "El acuerdo migratorio posible en Europa"

No es una solución que entusiasme a nadie, pero la propuesta de la Comisión Europea podría desbloquear la parálisis de los 27 en materia de política de migraciones y asilo. No habrá cupos, contra lo que piden España o Italia. Pero a cambio se articula una ingeniosa fórmula en la que, aquel estado miembro que no acoja a solicitantes de asilo, deberá cooperar por otros medios, como la devolución de quienes vean sus solicitudes rechazadas, aunque está por ver de qué manera y con qué recursos diplomáticos.